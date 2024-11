Home

6 Novembre 2024

Livorno 6 novembre 2024 Stagno: al via i lavori sull’asfalto per ridurre le vibrazioni nelle abitazioni. Traffico sull’Aurelia a senso unico alternato

Iniziati i lavori per risolvere le vibrazioni causate dai mezzi pesanti a Stagno.

Questa mattina a Stagno sono partiti i lavori di riparazione sull’asfalto in corrispondenza del passaggio pedonale, dove un avvallamento aveva creato numerosi disagi ai residenti e agli automobilisti. Da tempo, i residenti della zona segnalavano le vibrazioni intense che scuotevano le abitazioni ogni volta che mezzi pesanti transitavano lungo la strada, rendendo difficile la quotidianità e sollevando timori sulla sicurezza degli edifici.

Le operazioni di ripristino dell’asfalto mirano a risolvere la problematica che si era aggravata negli ultimi mesi, causando forti scossoni e vibrazioni al passaggio dei camion. Per permettere lo svolgimento dei lavori, è stato istituito un senso unico alternato nel tratto interessato, con il traffico regolato da semafori temporanei e dal personale del cantiere.

Il progetto di riparazione prevede la rimozione dell’asfalto danneggiato e la sua sostituzione con uno strato che possa assorbire meglio l’impatto dei mezzi pesanti, riducendo il rischio di ulteriori cedimenti. I lavori, programmati in accordo con le autorità locali, dovrebbero concludersi entro i prossimi giorni, ripristinando la normale viabilità e, auspicabilmente, la tranquillità dei residenti.

L’intervento è stato accolto positivamente dagli abitanti, che confidano finalmente in una soluzione duratura per il problema che da tempo condiziona le loro vite. “Speriamo che questa riparazione possa risolvere definitivamente la situazione,” ha commentato un residente, “perché finora era diventato impossibile riposare o vivere serenamente in casa”.

