14 Febbraio 2022

Stagno, amianto lungo la ferrovia e discarica di rifiuti

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 14 febbraio 2022

La foto-denuncia inviata da un lettore di Stagno. Quella che vedete nella fotogallery è la situazione che si presenta lungo un tratto di ferrovia che dal Calambrone arriva a Guasticce

L’accesso alla discarica e all’eternit lungo la ferrovia è in via Curiel sotto il cavalcavia dell’Aurelia

Come si può vedere dalle immagini troviamo metallo arrugginito, plastiche, televisori, monitor, frigoriferi, scarti edili ma soprattutto, cosa ben più grave per la salute; tanto amianto in pezzetti rotti più o meno grandi di eternit

La zona interessata è evidenziata in rosso

