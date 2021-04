Home

Stagno: area transennata e cartello per la catasta di legna davanti alla Casa della Salute. La Rea passerà a ritirarlo

20 Aprile 2021

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 20 aprile 2021

La catasta di legna che ci è stata segnalata davanti alla Casa della Salute è stata transennata.

Il cartello che segnalava il materiale che doveva essere ritirato da La Rea ora è nuovamente visibile.

Gli oltre 400 chili di legna accatastata sono in gran parte il risultato di una pulizia del piazzale dove vi è la Coop, altri esercizi commerciali e la palestra

Buona parte di quel materiale era accatastato da anni nel piazzale ed è stato rimosso, così come un gazebo di legno da tempo abbandonato.

Il materiale (come riferitoci) è stato accatastato sulla pubblica via perchè la Rea non rimuove sul suolo privato.

La Rea già avvisata dachi ha posizionato il materiale da smaltire, passerà a ritirarlo

Nella foto la zona transennata e con cartello

