Collesalvetti

5 Gennaio 2024

Livorno 5 gennaio 2024 – Stagno chiuso tratto di via Aiaccia per Allerta Meteo

Allerta Meteo, il Comune di Collesalvetti avvisa della chiusura: di un un tratto di via Aiaccia

Chiuso per motivi precauzionali a causa del codice giallo per rischio idrogeologico/idraulico un tratto della via Aiaccia di Stagno in corrispondenza della cassa di espansione del torrente Ugione, sia dal lato di Collesalvetti sia dal lato di Livorno.

Il codice giallo per rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore sarà in vigore dalla mezzanotte di stasera 5 gennaio fino alle ore 18 di domani, 6 gennaio, salvo successivi aggiornamenti.

