Collesalvetti

30 Dicembre 2022

Livorno 30 dicembre 2022 – Stagno: discarica di rifiuti all’ingresso della pista ciclabile, l’intervento di Collesalvetti Civica

Su segnalazione dei cittadini di Stagno, il Gruppo consiliare Collesalvetti Civica ha avvisato i responsabili REA di questo scarico abusivo, affinchè sia tolto il prima possibile e pulita l’area.

Questo gesto di inciviltà è un campanello per un problema più grande, per noi priorità assoluta da affrontare su Stagno del quale ci faremo carico da Gennaio.

Quello della riapertura della pista ciclistica Ivo Mancini dopo la chiusura resasi necessaria per le sostanze inquinanti trovate.

Stagno non può permettersi che questo spazio pubblico rimanga chiuso per altro tempo, si sono già creati troppi problemi al volontariato e allo sport per Stagno, dall’area feste gestita dalla ProLoco Vivere Insieme APS Stagno che si trova in stato di degrado e abbandono (con il rischio vandalismo aumentato), alle difficoltà dei molti giovani ragazzi che praticano ciclismo, costretti ad allenarsi lontano da Stagno e spesso in condizioni pericolose.

È doveroso che si affronti con tutti i soggetti coinvolti la questione per trovare un punto di equilibrio che permetta la riapertura nel 2023 insieme alla salvaguardia della salute.

