Home

Provincia

Collesalvetti

Stagno, discariche dimenticate in via Aiaccia e dintorni

Collesalvetti

13 Gennaio 2022

Stagno, discariche dimenticate in via Aiaccia e dintorni

Stagno (Collesalvetti Livorno) 13 gennaio 2022

La segnalazione sulla situazione di degrado dovuto a rifiuti abbandonati a Stagno in via Aiaccia e zone limitrofe. Un viaggio documentato da foto in tre zone “dimenticate”

Appena si imbocca dall’Aurelia via Aiaccia ci troviamo all’angolo con via Anna Frank, qui possiamo trovare come si vede dalle immagini: scarti di materiale edile e pezzi di coperture. Tutto materiale che da quanto riferito sarebbe lì da circa un anno.

Basta procede altri 30-40 metri e si giunge in via Sacco e Vanzetti dove davanti alla pineta ci sono due mezzi bruciati andati a fuoco da circa due mesi e ormai “dimenticati” perchè ancora non rimossi

Proseguendo su via Aiaccia si giunge alla terza ed ultima tappa del tour dei rifiuti abbandonati. All’altezza del sottopasso dell’autostrada rifiuti dentro sacchi neri e materassi abbandonati

aa

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin