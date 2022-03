Home

2 Marzo 2022

Stagno, disfatture e discariche lungo le vie. Continuano le segnalazioni e l’appello al cambiamento da parte della cittadinanza

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 2 marzo 2022

Continuano le segnalazioni e l’appello al cambiamento da parte della cittadinanza!

La nostra redazione è letteralmente inondata dalle telefonate e dalle segnalazioni di cittadini di Stagno (frazione del comune di Collesalvetti), che lamentano una situazione di grande degrado urbano ed ambientale dovuto all’abbandono di rifiuti di varie tipologie, anche pericolosi, lungo le strade cittadine.

Dopo varie segnalazioni, ci siamo recati in Via Fossoli e Via dei Canali per un sopralluogo.

Abbiamo rinvenuto situazioni di diffuso abbandono di autovetture, barche, pneumatici, bidoni, scooter, macerie e rifiuti di varia natura ed entità.

Quanto rinvenuto rappresenta una situazione potenzialmente fuori controllo, che si va ad unire agli altri dossier realizzati recentemente nella zona.

Non possiamo che sposare l’appello della cittadinanza. La situazione in cui versa l’abitato di Stagno (LI) è assai grave ed è necessario che le autorità locali, che ne hanno la responsabilità, pongano rimedio a questo stato di diffuso degrado urbano ed ambientale che i cittadini ci informano andare avanti da molto tempo.

Il video e la fotogallery



