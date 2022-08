Home

13 Agosto 2022

Stagno e qualità dell’aria, 26 ore consecutive senza dati benzene?

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 13 agosto 2022

Benzene, rilevamento centralina ARPAT di Stagno 12 agosto 2022, a meno che i dati non siano zero… su 24 ore mancano i dati per 23 ore

La unica centralina ARPAT di monitoraggio della qualità dell’aria a disposizione per l’abitato di Stagno e del Villaggio Emilio per la data del 12 agosto 2022 non riporta on-line i dati delle medie orarie della sostanza pericolosa benzene per 23 ore su 24.

Nei dati presenti on-line sulla pagina ARPAT per la sostanza benzene anche nei primi orari del giorno seguente prosegue la mancanza delle medie orarie. Alle ore 09:08 della data 13 agosto 2022, i dati di media oraria mancano per 26 ore consecutive. (Vedi PDF, clicca qui)

I dati on-line dalla strumentazione vengono pubblicati in differita con un tempo necessario che alla data del nostro controllo sembrerebbe essere superiore alle 5 ore (dati on-line presenti fino alla ore 03:00 del 13 agosto 2022 per tutti le sostanze tracciate).

Queste mancanze orarie potrebbero rappresentare un problema tecnico alla centralina di monitoraggio cui l’ARPAT potrebbe doversi occupare nei prossimi giorni.

Difatti i dati rilevati dalla centralina ARPAT di Stagno presenti on-line alle ore 09:08 del giorno 13 agosto 2022 per le date 12-13 agosto 2022, non risultano essere convalidati dal sistema risultando ancora in colore marrone e non verde, quindi i dati riportati on-line per questo lasso temporale potrebbero essere soggetti a ulteriori controlli e accertamenti da parte di ARPAT.

La pagina ARPAT fonte dei dati http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/rete_monitoraggio/scheda_stazione/LI-ENI-STAGNO/dati_orari

