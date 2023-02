Stagno: Evita un animale, finisce contro il guardrail. Ferita una passeggera

Home

15 Febbraio 2023

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 15 febbraio 2023 – Evita un animale, finisce contro il guardrail. Ferita una passeggera

Questo mercoledì 15 febbraio, intorno alle ore 01. 00, un’auto con quattro persone ha urtato contro il guardrail vicino al McDonald’s di Stagno, per evitare un animale apparso all’improvviso sulla strada. Ad avere la peggio, una passeggera sul sedile posteriore dell’auto. La donna, una 59enne, ha riportato un trauma toracico. I volontari della Svs intervenuti con il medico del 118 si sono presi cura della paziente e l’hanno trasportata in ospedale per le cure del caso.

