Home

Provincia

Collesalvetti

Stagno: finalmente attivi i semafori pedonali su via Aurelia

Collesalvetti

20 Marzo 2025

Stagno: finalmente attivi i semafori pedonali su via Aurelia

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 20 marzo 2025 Stagno: finalmente attivi i semafori pedonali su via Aurelia

Negli ultimi anni, la sicurezza stradale a Stagno, frazione del comune di Collesalvetti, è stata oggetto di numerose discussioni e interventi, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali lungo la via Aurelia.

Proteste e richieste di intervento

Nel settembre 2024, i residenti avevano manifestato preoccupazione per la mancata attivazione dei semafori pedonali lungo l’Aurelia. Nonostante l’installazione fosse stata completata nella seconda metà di luglio, i dispositivi rimanevano inattivi, esponendo i pedoni a rischi significativi. Un residente aveva espresso la propria frustrazione sottolineando come, nonostante le promesse, il semaforo pedonale rimanesse spento, lasciando i cittadini in balia del traffico.

Le proteste non si erano limitate ai residenti. A seguito di molteplici incidenti di cui anche uno mortale; l’Unione Sindacale di Base (USB) aveva organizzato diverse manifestazioni negli anni per sollecitare la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di fronte alla raffineria Eni. Nonostante le promesse di intervento da parte del Comune, la situazione era rimasta critica per un periodo prolungato.

Interventi e sviluppi successivi

In risposta alle crescenti preoccupazioni, le autorità locali avevano avviato interventi mirati. Nel novembre 2024, erano iniziati i lavori sull’asfalto in corrispondenza del passaggio pedonale, con l’obiettivo di ridurre le vibrazioni causate dal transito dei mezzi pesanti, che provocavano disagi ai residenti. Durante questi interventi, il traffico sull’Aurelia era stato gestito a senso unico alternato per garantire la sicurezza degli operai e degli automobilisti.

Parallelamente, erano stati avviati i lavori per l’attivazione dei semafori pedonali. Questi dispositivi, rappresentavano un passo significativo verso la sicurezza stradale in una zona nota per la sua pericolosità.

Semaforo finalmente attivo: la soddisfazione dei residenti

Finalmente, i semafori su via Aurelia a Stagno sono entrati in funzione. I residenti esprimono soddisfazione per questo importante traguardo e riconoscono il ruolo di chi si è battuto per ottenere questo risultato. “Semaforo finalmente funzionante su via Aurelia Stagno. Chapeau al consigliere comunale Marcis per aver accolto da subito la ‘causa’, bloccando anche il traffico con una manifestazione molto tempo fa” – commentano i cittadini.

Il progetto, che ha incontrato diverse difficoltà nel suo percorso, è stato appoggiato e portato avanti fin da subito dalla giovane sindaco neo eletta Sara Paoli, che ha lavorato per sbloccare la situazione e garantire maggiore sicurezza ai pedoni e agli automobilisti.

Grazie all’impegno pluriennale dei cittadini e all’azione dell’amministrazione, Stagno può finalmente contare su attraversamenti pedonali sicuri e funzionanti lungo la via Aurelia.

Stagno: finalmente attivi i semafori pedonali su via Aurelia