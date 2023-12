Home

Provincia

Collesalvetti

Stagno, i fenicotteri rosa fanno tappa all’Oasi della Contessa. Come fare per vederli

Collesalvetti

10 Dicembre 2023

Stagno, i fenicotteri rosa fanno tappa all’Oasi della Contessa. Come fare per vederli

Livorno 10 dicembre 2023 – Stagno, i fenicotteri rosa fanno tappa all’Oasi della Contessa Come fare per vederli

Decine di esemplari dell’affascinante volatile si ristorano durante le loro migrazioni nell’area protetta all’interno della Tenuta Bellavista Insuese

I fenicotteri rosa sono ormai una presenza abituale presso la Riserva naturale regionale “Oasi della Contessa”. Anche quest’anno, da alcuni giorni, un gran numero di questi affascinanti volatili che riescono a fondere alla perfezione armonia e grandi dimensioni; si trovano infatti presso l’area protetta situata tra le frazioni di Stagno e di Guasticce nel Comune di Collesalvetti, all’interno dei confini della Tenuta Bellavista Insuese; azienda nota tra le altre cose per le coltivazioni bio di grani antichi, olive e legumi.

“La Tenuta è uno scrigno di biodiversità unico nel suo genere. Lo dimostra la presenza di questa specie di uccelli, tra le tante che periodicamente prendono come riferimento nel corso delle proprie migrazioni l’Oasi della Contessa”. Commenta la titolare Sabina Vitarelli che prosegue:

“Come ogni anno ci stiamo organizzando per dare modo a gruppi contenuti di persone appassionate di birdwatching di accedere all’area protetta. Nel pieno rispetto delle specie presenti in loco, invitiamo chi fosse interessato a seguirci sui nostri canali social e sulla pagina www.tenutabellavistainsuese.it “.

Proprio in questo periodo dell’anno – in concomitanza con le rotte migratorie percorse da questa iconico volatile – si celebra il “Feni-Day”, appuntamento dedicato al censimento dei fenicotteri rosa; un esempio è quello che si è tenuto dall’8 al 10 dicembre presso la Laguna di Orbetello, in occasione del festival “Flamingomania”.

«Il nostro obiettivo è quello di valorizzare sempre di più la Riserva “Oasi della Contessa”, facente parte già oggi della Riserva della Biosfera MaB UNESCO “Selve costiere di Toscana”, quale tesoro dal valore ambientale inestimabile».

Per sapere di più sulla possibilità di organizzare visite guidate, oltre a seguire social e sito summenzionati, è possibile scrivere a info@tenutabellavistainsuese.it e via whatsapp al 3931457100.

Stagno, i fenicotteri rosa fanno tappa all’Oasi della Contessa Come fare per vederli

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin