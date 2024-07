Home

Stagno, il tombino "ingoiapersone" alla fermata bus è stato finalmente coperto

10 Luglio 2024

Stagno (Livorno), 10 luglio 2024 – “Magia, Magia, portami via”.. Per oltre un mese il gioco di prestigio a Stagno, a pochi metri dalla fermata dell’autobus è stato possibile. Ma solo fino ad oggi.

E’ stato finalmente coperto stamattina, dopo una segnalazione in Prefettura, ed una protesta sui social, il tombino capace, come si vede in foto, di ingoiare quasi una persona intera.

Si tratta precisamente della linea 10, fermata Ugione via Aurelia Stagno. Da diverso tempo i residenti segnalavano “un buco di un metro dove può cadere un bambino che scende dal mezzo o a passeggio”.

La pericolosa apertura era stata coperta con tavolone in legno, a quanto pare non fissato.