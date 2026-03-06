Home

Collesalvetti

6 Marzo 2026

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 6 marzo 2026 Stagno, improvviso guasto rete idrica, ASA al lavoro

Asa comunica che a causa di un improvviso guasto sulla rete di distribuzione dell’acqua potabile, si è reso necessario procedere al sezionamento di un tratto di condotta in via Karl Marx nella frazione di Stagno.

Le squadre tecniche sono attualmente al lavoro per l’individuazione e la riparazione del guasto e proseguiranno le attività fino al completo ripristino della funzionalità della rete che, salvo imprevisti, avverrà nel pomeriggio di oggi.

Durante l’esecuzione dei lavori e nelle fasi immediatamente successive alla riattivazione del servizio, potranno verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua e abbassamenti della pressione nella rete di distribuzione.