Stagno in strada per la sicurezza dell’Aurelia, le dichiarazioni del consigliere comunale Marcis

Collesalvetti

14 Novembre 2022

Stagno (Collesalvetti, Livorno)14 novembre 2022

Stagno in strada per la sicurezza sull’Aurelia, le dichiarazioni del consigliere comunale Emanuele Marcis. (Cittadini in Comune per Collesalvetti)

“Quando si parla di sicurezza stradale si ammainano tutte le bandiere e si dovrebbe usare la testa, avere responsabilità e massima attenzione verso problemi che sono di ogni cittadino, soprattutto quelli più deboli.

Stagno si è dovuta fermare, ne avremmo fatto volentieri a meno, se e solo se ci fosse stato più ascolto e più umiltà.

Dal gennaio 2021, chi guida questo Comune, ha promesso interventi per la sicurezza che, al netto delle scuse tardive, non sono ancora stati eseguiti dopo quasi 2 anni…

E passeranno, molto probabilmente, altri mesi ancora prima di vederli messi realmente a terra nonostante una mozione, portata in Consiglio comunale dal nostro gruppo, e votata all’unanimità il 30.07.2021.

Grazie a tutti i cittadini scesi in strada oggi, alle Forze dell’ordine, alla Polizia Municipale di Collesalvetti e di Livorno.

Grazie soprattutto alla sensibilità di chi ha partecipato a questa manifestazione dopo aver perso i propri cari in quel tratto di strada..

Un pensiero alla piccola creatura di soli 6 anni è tornata a casa dopo una tragedia sfiorata solo 4 giorni fa…

Che questa partecipata manifestazione porti tutti ad una seria e definitiva riflessione su questo tema.. Perché il tempo ora è davvero scaduto”





