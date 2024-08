Home

Stagno: iniziati i lavori per l’attivazione dei semafori

29 Agosto 2024

Buone notizie per i residenti di Stagno: questa mattina, gli operai sono finalmente intervenuti per l’allaccio dei semafori installati sull’attraversamento pedonale dell’Aurelia. Dopo settimane di attesa, in cui i dispositivi erano rimasti spenti, è stato avviato il processo che porterà al loro funzionamento.

I semafori, posizionati tra la fermata dell’autobus e il ponte sull’Ugione, rappresentano un passo importante per la sicurezza stradale in una zona tristemente nota per la sua pericolosità. Nonostante l’installazione fosse stata completata già nella seconda metà di luglio, i residenti avevano espresso preoccupazione per il ritardo nell’attivazione.

L’inizio dei lavori per l’allaccio definitivo porta finalmente un po’ di sollievo alla comunità di Stagno, che attende con ansia l’entrata in funzione dei semafori, nella speranza di vedere migliorare la sicurezza di un attraversamento pedonale molto trafficato e fondamentale per i pedoni.