Home

Provincia

Collesalvetti

Stagno, “la fermata dell’autobus nella giungla, una potatina?” – la segnalazione

Collesalvetti

10 Settembre 2023

Stagno, “la fermata dell’autobus nella giungla, una potatina?” – la segnalazione

Livorno 10 settembre 2023 – Stagno, “la fermata dell’autobus nella giungla, servono le cesoie: una potatina?” – la segnalazione

Servizio pubblico, decoro urbano e sicurezza. Stagno, la fermata dell’autobus è una giungla: i cittadini chiedono interventi urgenti

“La fermata dell’autobus di Stagno, in via Aurelia altezza Ugione (lato mare), è in uno stato di abbandono e degrado. Le piante hanno invaso il palo con l’indicazione della fermata e gli orari, rendendoli illeggibili. La pensilina ha le vetrate posteriori rotte e intorno alla fermata c’è sporcizia e rifiuti di ogni genere.

I cittadini che utilizzano la fermata sono esasperati e indignati. “Per vedere e leggere gli orari bisogna avere le cesoie”, dice uno di loro, che ha inviato una foto della situazione alla nostra redazione. “È una vergogna, sembra di essere in una giungla. Non si può aspettare l’autobus in queste condizioni. Chiediamo un intervento urgente di potatura e pulizia da parte del Comune e della società che gestisce il trasporto pubblico”.

La fermata di Stagno è una delle più frequentate della zona, in quanto serve sia i residenti che i pendolari e studenti che si recano a Livorno. La mancanza di manutenzione e di decoro crea disagi e pericoli per gli utenti, che si sentono abbandonati dalle istituzioni. “Sembra che qui non ci sia nessuno che si occupi del territorio”, dice un altro cittadino. “È una questione di rispetto e di civiltà. Vogliamo una fermata dignitosa e sicura””.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin