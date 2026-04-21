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21 Aprile 2026

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 21 aprile 2026 Stagno: “La guerra della finanza, Trump e la fine del capitalismo globale”, incontro con il Prof. Alessandro Borghi

Mercoledì 22 aprile, alle ore 21 presso la Sala Lettura di Stagno (Collesalvetti) in Via Karl Marx, 17 si terrà l’incontro con il Prof. Alessandro Volpi, docente di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, per presentare il testo La guerra della finanza. Trump e la fine del capitalismo globale pubblicato da Laterza nel 2025. , allepresso la(Collesalvetti) in Via Karl Marx, 17 si terrà l’incontro con il Prof., docente di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, per presentare il testopubblicato da Laterza nel 2025.

Un vero Libro Unico di Emergenza, un testo, un autore e due lettori che proveranno a capire come l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca si possa leggere come l’apertura di un pericoloso conflitto interno al capitalismo americano capace di stravolgere il sistema globale. Una guerra finanziaria giocata nel mondo della borsa e dei mercati, una guerra politica costruita nell’immaginario collettivo dalla propaganda e dalla comunicazione, preparata con le direttive sul riarmo ed infine combattuta sui corpi delle persone con la crisi del welfare, la disuguaglianza crescente e i missili. Un’attualità inquietante su cui merita riflettere insieme.