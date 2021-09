Home

Stagno: l’attraversamento pedonale fantasma, niente strisce da 10 giorni e un pedone investito

26 Settembre 2021

Stagno (Collesalvetti Livorno) 26 settembre 2021

Una bella foto notturna dell’attraversamento pedonale sull’aurelia a Stagno.

Da 10 giorni sono terminati i lavori di asfaltatura però ancora nessuna segnaletica orizzontale per l’attraversamento è stata disegnata.

Come si può vedere dalla foto sono presnti i cartelli verticali di avviso del passaggio pedonale ma le strisce sono assenti. Gli abitanti di Stagno che devono prendere il mezzo pubblico o devono tornare a casa, sono costrette ad attraversare senza segnaletica.

A quando il loro rifacimento?

La mattina del 21 settembre un uomo è stato investito, manca la sicurezza per i pedoni e per chi guida, quel punto è una trappola.

Quello che si domandano alcuni cittadini di Stagno da noi intervistati sono delle cose molto semplici, ecco alcune delle loro frasi:

“Perchè il sindaco di Collesalvetti non manda una pattuglia della municipale sul posto per far attraversare le persone? Oppure perchè non mettere dei semafori stradali da cantiere in modo che il pedone attraversi in sicurezza?

Se tutte queste cose non si possono fare, allora almeno mettete dei cartelli in strada (tipo quelli dei cantieri stradali) che avvisino chi guida del passaggio pedinale. Ma al Sindaco la tutela dell’incolumità delle persone non interessa? Siamo cittadini di serie z? Eppure le tasse al Comune di Collesalvetti le paghiamo anche noi”.

