Stagno, le proposte per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di Via Aurelia

31 Luglio 2021

Livorno 31 luglio 2021

Il Sindaco Adelio Antolini e l’Assessore Sara Paoli hanno illustrato al Consiglio Comunale le proposte per la messa in sicurezza dei tre attraversamenti pedonali situati lungo Via Aurelia a Stagno.

“Quella della sicurezza – ha affermato il Sindaco Antolini – è una priorità ed abbiamo ritenuto opportuno convocare un tavolo urgente con i Dirigenti di Anas ed Eni, affinché episodi tragici, come quello accaduto la scorsa settimana, non si verifichino più”.

“Sono sei – ha proseguito l’Assessore Paoli – gli interventi giudicati necessari e per i quali, il prossimo 2 agosto, concorderemo una data al fine di effettuare un sopralluogo congiunto sulla via Aurelia, così da definire il piano di massima dei lavori”.

Nel dettaglio:

• Installazione di n. 3 semafori a chiamata in corrispondenza dei tre attraversamenti pedonali;

• Potenziamento illuminazione degli attraversamenti pedonali;

• Rifacimento segnaletica orizzontale attraversamenti pedonali e isole a raso;

• Illuminazione a raso con led sulle strisce pedonali;

• Valutazione di installazione di segnalatori di velocità (pannelli a led con indicatori di velocità e messaggi di rallentamento);

• Valutazione della diminuzione dell’obbligo di velocità da 50 Km/h a 30 Km/h.

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato anche il Consigliere Comunale e Provinciale con delega alla viabilità Giovanni Biasci e il Comandante della Polizia Municipale Paolo Cecconi, è emersa la necessità di creare un’isola centrale spartitraffico su tutto il tratto stradale per identificare meglio le corsie e impedire gli attraversamenti dalle via laterali.

A questo proposito, sarà necessario conoscere il parere della Direzione Generale di Anas poiché la classificazione della strada prevede opere di segnaletica orizzontale a raso ma meno frequentemente la possibilità di eseguire interventi in rilievo come isole e/o spartitraffico.

Impossibile invece, il posizionamento di un autovelox, in quanto, la normativa vigente, non consente l’installazione di postazioni nelle strade interne ai centri urbani.

“Il nostro obiettivo – ha concluso l’Assessore Sara Paoli – è quello di riuscire, nel più breve tempo possibile, a realizzare almeno le prime tre proposte che riteniamo fondamentali per garantire l’attraversamento in sicurezza”.

