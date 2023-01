Stagno: Lucciole infreddolite in attesa di clienti accendono un falò per scaldarsi ma provocano un incendio

Home

Collesalvetti

16 Gennaio 2023

Mentre erano in attesa dei clienti, sulla via Aurelia nella frazione di Stagno nel Comune di Collesalvetti; alcune lucciole a causa del freddo pungente della notte hanno acceso un falò per scaldarsi

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti le meretrici avrebbero acceso un fuoco accatastando alcuni rami di piante presenti in zona. Le donne però non si sarebbero accorte della vicinanza al falò di un cumolo di rifiuti abbandonati. Le fiamme poco dopo avrebbero aggredito il cumolo di rifiuti per poi propagarsi a delle sterpaglie.

Alla situazione sfuggita di mano hanno dovuto porre rimedio i vigili del fuoco che hanno scongiurato il peggio

Non è chiaro se a chiamare i pompieri si stato un automobilista di passaggio o le donne protagoniste dell’episodio

