26 Febbraio 2022

Stagno, macerie e asfalto abbandonati lungo il Fosso Cateratto

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 26 febbraio 2022

Macerie e parti di asfalto abbandonati lungo il Fosso Cateratto di Stagno

Dopo aver letto una segnalazione di un cittadino di Stagno (frazione del Comune di Collesalvetti); pubblicata il 23 settembre scorso su di un gruppo Facebook, come redazione abbiamo verificato in loco

Il cittadino segnalava un camion sul prato, una volta andato via, sul prato vi erano rimasti abbandonati scarichi di macerie.

Una vicenda che oltre ad essere fatta in pieno giorno senza paura di essere visti, lascia anche sul terreno la “beffa”: i rifiuti da togliere e bonificare

In loco come si può vedere dalle immagini in fondo all’articolo, abbiamo verificato in loco la presenza di un grande quantitativo di detriti e di materiale contenente presumibilmente bitumi abbandonati lungo il fosso Cateratto, esattamente di fronte alla struttura della fondazione “Luigi Scotto”.

Sposiamo la preoccupazione dei molti cittadini che lamentano la situazione e auspichiamo un celere intervento delle autorità competenti.

