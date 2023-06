Home

Provincia

Collesalvetti

Stagno, oggi alle 16.30 seminario sulla donazione degli organi. Anichini (UDI): “Il dono è un atto di estremo altruismo”

Collesalvetti

21 Giugno 2023

L’associazione UDI (Unione donne in Italia) organizza per domani mercoledì 21 giugno alle ore 16.30 un seminario dedicato alla cultura del dono degli organi. L’iniziativa si terrà a Collesalvetti presso il centro civico di Stagno di via Marx (accanto alla Conad). L’obiettivo del seminario è sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione degli organi: un atto di estremo altruismo e di grande umanità. All’iniziativa saranno presenti anche i rappresentanti locali dell’associazione AIDO. La cittadinanza è invitata a partecipare.

