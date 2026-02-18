Home

Stagno, passaggio pedonale tra rattoppi e vibrazioni: sopralluogo della Lega dopo gli ultimi lavori

18 Febbraio 2026

Una vicenda che va avanti da tempo e che ha visto alternarsi rattoppi, proteste e nuovi interventi. Parliamo del passaggio pedonale di Stagno, al centro di numerose segnalazioni per buche, cedimenti dell’asfalto e vibrazioni causate dal continuo passaggio di mezzi pesanti.

Negli ultimi mesi la situazione si era aggravata: secondo quanto riferito dai residenti, i lavori effettuati per il sottopasso dei sottoservizi avrebbero provocato un difetto nella copertura dell’asfaltatura proprio in corrispondenza dell’attraversamento pedonale. Il risultato? Vibrazioni avvertite chiaramente nelle abitazioni che si affacciano su quel tratto di strada e segnalazioni di danni strutturali.

Dopo l’ennesimo intervento di ripristino, la Lega di Collesalvetti è tornata sul posto per un sopralluogo insieme ad alcuni residenti. Presente anche Laura Petreccia, che ha ricostruito il percorso fatto finora.

“Speriamo che questo possa essere uno degli ultimi sopralluoghi – ha dichiarato – perché alle spalle abbiamo un percorso di parecchi anni. La Lega si è sempre battuta per l’istituzione e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, ma negli ultimi mesi si è creato un problema serio proprio su questo punto”.

Secondo Petreccia, le criticità sarebbero nate a seguito dei lavori sui sottoservizi, che avrebbero determinato un difetto nell’asfaltatura e quindi la formazione di buche e avvallamenti. “Si sono create vibrazioni con danni strutturali alle abitazioni in questo tratto di strada”, ha spiegato.

Una situazione che avrebbe costretto i residenti a convivere con disagi continui: rumori, scossoni al passaggio dei camion, interventi ripetuti nel tempo. “Dopo molti tamponamenti, atti presentati in Consiglio Comunale, lettere e proteste – ha aggiunto – finalmente siamo arrivati a un lavoro che sembra fatto in modo più serio”.

Ora l’auspicio è che l’intervento sia definitivo. “Speriamo che non ci siano problemi a breve o medio termine e che questo rappresenti la conclusione di un iter sofferto”, ha concluso.

Resta aperta la questione dei danni lamentati dai cittadini, che chiedono attenzione e risposte dopo interventi ritenuti non risolutivi. La Lega ribadisce l’impegno a monitorare la situazione e a farsi portavoce delle istanze dei residenti, affinché il passaggio pedonale di Stagno non torni a essere simbolo di rattoppi e disagi, ma di una soluzione finalmente stabile.

