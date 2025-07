Home

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 22 luglio 2025 Stagno, ponte dello Scolmatore chiuso da mesi: cittadini esasperati, parte la petizione

Da sette mesi il ponte dello Scolmatore, importante collegamento tra Pisa e Livorno lungo la via Aurelia (SS1), resta chiuso. La sua inaccessibilità, iniziata il 20 dicembre 2024, continua a provocare gravi disagi alla popolazione di Stagno, frazione del Comune di Collesalvetti, e alle numerose aziende del territorio.

A sollevare nuovamente l’attenzione sulla vicenda è un residente locale che ha lanciato una petizione su Change.org per chiedere un intervento immediato da parte dell’ANAS e dell’amministrazione comunale. A destare particolare preoccupazione, oltre all’impatto sulla mobilità, è la valenza strategica del ponte come via di fuga in caso di emergenza: Stagno ospita infatti la raffineria ENI, impianto che per la sua natura industriale richiede piani di evacuazione sempre efficienti e praticabili.

“Questa non è solo una questione di disagi quotidiani – si legge nel testo della petizione – ma un problema che ha ripercussioni economiche concrete per lavoratori, pendolari e imprese della zona. A oggi, 18 luglio 2025, i lavori di riparazione non sono nemmeno iniziati”.

Il ponte rappresenta un’arteria fondamentale non solo per i collegamenti tra le due province, ma anche per la vivibilità e la sicurezza della comunità di Stagno. La richiesta avanzata ai responsabili è chiara: avviare al più presto i lavori di ripristino per restituire alla popolazione il diritto alla mobilità e garantire che le condizioni minime di sicurezza vengano ristabilite.

La petizione sta raccogliendo firme e consensi, nella speranza che la mobilitazione popolare possa accelerare l’iter burocratico e finalmente sbloccare una situazione ormai diventata insostenibile.