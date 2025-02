Home

14 Febbraio 2025

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 14 febbraio 2025 Stagno, residenti esasperati: "Alberi potati dai tir, segnaletica nascosta e fermate bus nella giungla"

Disagi alla viabilità, sicurezza stradale compromessa e degrado urbano: sono queste le problematiche segnalate da un residente della frazione di Stagno, nel Comune di Collesalvetti, che denuncia una situazione ormai insostenibile lungo la via Aurelia, all’altezza della zona Ugione.

La segnalazione, corredata da fotografie scattate nella mattina di giovedì 13 febbraio, mette in evidenza la condizione degli alberi lungo il lato mare della carreggiata, la cui crescita incontrollata ha portato a una situazione paradossale: “Ormai la potatura è automatica, anzi… TIRmatica, perché sono i mezzi pesanti a modellare gli alberi al loro passaggio” afferma ironicamente il cittadino. Il problema, però, è tutt’altro che banale: la vegetazione ha invaso metà carreggiata, coprendo completamente la segnaletica verticale per chi proviene da Pisa e persino il semaforo più basso, che risulta lampeggiante da mesi senza essere riparato.

Un ulteriore rischio per la sicurezza è rappresentato dai camion, costretti a invadere la corsia opposta per evitare i rami sporgenti. A questo si aggiunge l’assenza del cartello verticale riflettente agli attraversamenti pedonali di via Aurelia, un elemento fondamentale per la visibilità in caso di blackout.

La situazione non migliora nemmeno per i pendolari e i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici. Il residente segnala infatti che la fermata del bus è ormai avvolta dalla vegetazione, al punto che il cartello che indica la fermata non è più visibile.

Si tratta di problematiche che riguardano la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni, oltre a rappresentare un disagio quotidiano per chi vive nella zona. I residenti chiedono un intervento urgente da parte delle autorità per riportare la situazione alla normalità, garantendo una manutenzione adeguata e il ripristino della segnaletica stradale.

