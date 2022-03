Home

Stagno, Rifiuti e degrado urbano in via Fossoli e in via delle Lame (Video)

17 Marzo 2022

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 17 marzo 2022

Rifiuti e degrado urbano in via Fossoli e in via delle Lame nella frazione di Stagno

Molte decine di cittadini residenti, a seguito dei nostri servizi, ci hanno contattato per segnalare quelle che considerano anomalie nella frazione di Stagno che vanno avanti indisturbate da molti anni.

Ci siamo recati in via Fossoli (di cui abbiamo già realizzato una prima parte in una nostra recente inchiesta) e via delle Lame di Stagno.

Durante il sopralluogo, ci siamo imbattuti in varie situazioni di degrado urbano.

Rifiuti ferrosi e macerie, parti di barche abbandonate nei campi, reti di letti rugginose, vasi di calcestruzzo rotti ed ammassati, mobili e sedie, molteplici camioncini, pneumatici e rifiuti diffusi.

Nella zona si presenta anche una situazione di pericolo dovuta ad un corrimano divelto ad un ponte, causa probabile della scarsa manutenzione.

Queste sono alcune delle situazioni che abbiamo verificato e che unite alle altre nostre inchieste rendono quasi incredibile la situazione in cui versa la frazione di Stagno.

La video inchiesta:



