Stagno: Semafori installati ma ancora spenti sull’attraversamento pedonale dell’Aurelia

28 Agosto 2024

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 28 agosto 2024 – Stagno: Semafori installati ma spenti sull’attraversamento pedonale dell’Aurelia

A Stagno, frazione di Collesalvetti, i lavori per l’installazione dei nuovi semafori sul pericoloso attraversamento pedonale della via Aurelia; tra la fermata dell’autobus e il ponte sull’Ugione, sono stati completati a luglio. Tuttavia, a distanza di settimane, i semafori restano spenti, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona.

L’attraversamento in questione è tristemente noto alla cronaca locale per la sua pericolosità. Nonostante l’intervento, le strisce pedonali appaiono ancora sbiadite, e i semafori, che dovrebbero garantire maggiore sicurezza, non sono ancora stati attivati. Due alti pali con le lanterne semaforiche fanno ora da “sentinelle” silenziose, mentre i cittadini si chiedono quando verrà effettuato l’allaccio definitivo e i semafori entreranno finalmente in funzione.

I residenti della zona, che da tempo chiedono maggiori misure di sicurezza su quel tratto di strada trafficata, pensavano finalmente di aver risolto le loro problematiche. Ora però esprimono preoccupazione per quello che vedono come ritardo nell’attivazione dei semafori. I cittadini si auspicando che l’intervento venga completato il prima possibile, per mettere in sicurezza pedoni e automobilisti.

Il video di un residente