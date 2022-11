Home

Provincia

Collesalvetti

Stagno: sicurezza Aurelia, il Comune consulta ACI

Collesalvetti

11 Novembre 2022

Stagno: sicurezza Aurelia, il Comune consulta ACI

Il team di ingegneri incaricati dal Comune di Collesalvetti si è confrontato con Aci Livorno per gli attraversamenti pedonali a Stagno

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 11 novembre 2022

Il consigliere comunale di Collesalvetti, Emanuele Marcis, ha organizzato per oggi 11 novembre una manifestazione con i residenti di Stagno per la messa in sicurezza del tratto di Aurelia, dove purtroppo ci sono stati molti investimenti di persone sulle strisce pedonali, alcuni dei quali anche mortali.

Aci Livorno in merito annuncia di essere stata contattata da un team di ingegneri professionisti, incaricati dal Comune di Collesalvetti, per quanto riguarda la realizzazione di un progetto relativo all’installazione semaforica in località Stagno e che riguarderà nello specifico:

due attraversamenti pedonali nella frazione Ponte Ugione, di cui uno all’altezza del gommista e uno all’altezza dell’ingresso della raffineria Eni.

Mentre il terzo attraversamento pedonale dovrebbe essere installato in località Stagno all’altezza del distributore Esso.

Aci Livorno non ha alcun dubbio, sì all’installazione di apparecchi semaforici ma con la funzione on-demand (a chiamata) e con video sorveglianza h24.

Per noi non c’è nessuna esitazione sulla scelta proprio perché sicuri che la funzione on-demand e la continua videosorveglianza; renda non solo più sicuro l’attraversamento ma anche più agevole la fruibilità degli autoveicoli evitando continui rallentamenti che provocano lunghe file e inquinamento atmosferico

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin