Stagno, torna in funzione il semaforo pedonale sull’Aurelia: più sicurezza per l’attraversamento ma restano dei “danni collaterali” 

2 Febbraio 2026

Torna finalmente operativo il semaforo pedonale sull’Aurelia a Stagno, frazione del Comune di Collesalvetti. Dopo le segnalazioni dei cittadini, che denunciavano il semaforo spento e il pericolo nell’attraversare una delle arterie più trafficate della zona, l’impianto è stato ripristinato, restituendo maggiore sicurezza a pedoni e residenti.

Il semaforo, attivabile tramite pulsante, segnala la luce rossa ai mezzi in transito, consentendo ai pedoni di attraversare in sicurezza le strisce pedonali. Un intervento atteso e necessario, soprattutto su un tratto di strada caratterizzato da un traffico intenso e continuo, con il passaggio quotidiano di numerosi camion e mezzi pesanti. La criticità era particolarmente avvertita nelle ore notturne, quando la scarsa visibilità aumentava ulteriormente il rischio per chi doveva attraversare.

I residenti della zona esprimono soddisfazione per il ripristino del semaforo, considerato un passo fondamentale per la tutela dell’incolumità di chi vive e si muove a Stagno. Tuttavia, accanto alla ritrovata sicurezza dell’attraversamento pedonale, restano alcune criticità ancora irrisolte.

In particolare, vengono segnalati avvallamenti e buche presenti sul passaggio pedonale rialzato. Una situazione che crea difficoltà a chi attraversa a piedi e che, secondo i residenti, provoca rumori molto forti al passaggio dei tir, soprattutto durante la notte. Le vibrazioni generate dai mezzi pesanti, complice l’irregolarità del manto stradale, si ripercuotono sulle abitazioni vicine, disturbando il riposo e la qualità della vita di chi vive lungo l’Aurelia.

Anche se è stato gettato nuovo catrame nelle buche oltre ad aver ripristinato il semaforo, i residenti vedono questa soluzione come un tampone che durerà almeno qualche giorno per poi ripresentare il problemi prima sollevati. Infatti questa non è la prima volta che viene eseguita questa “soluzione tampone”.

Quello che viene gettato sul passaggio pedonale per tappare le buche a seguito dell’intenso traffico veicolare pesante dura veramente pochi giorni e poi viene rimesso a seguito delle segnalazioni dei residenti. Una situazione destinata ad essere insostenibile.

Se da un lato dunque i cittadini possono tirare un sospiro di sollievo per la maggiore sicurezza garantita dal semaforo pedonale, dall’altro rimane aperta la questione degli effetti collaterali legati allo stato del passaggio rialzato. Una problematica che i residenti auspicano venga affrontata al più presto, per completare un intervento che possa coniugare sicurezza stradale e tutela della vivibilità delle abitazioni.