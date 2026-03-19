Home

Provincia

Collesalvetti

Stagno, traffico pesante nel mirino: la Lega spinge per deviare i mezzi fuori dal centro

Collesalvetti

19 Marzo 2026

Stagno, traffico pesante nel mirino: la Lega spinge per deviare i mezzi fuori dal centro

Collesalvetti (Livorno) 19 marzo 2026 Stagno, traffico pesante nel mirino: la Lega spinge per deviare i mezzi fuori dal centro

Prosegue il lavoro della Lega sul fronte della viabilità tra Livorno e Collesalvetti, con particolare attenzione alla situazione critica che da tempo interessa l’abitato di Stagno. L’obiettivo dichiarato è chiaro: ridurre in modo significativo il traffico dei mezzi pesanti lungo via Firenze, migliorando sicurezza e qualità della vita per i residenti.

Secondo quanto comunicato dal partito, è in programma a breve un vertice operativo con i vertici locali per definire un piano concreto di revisione dei flussi di traffico all’ingresso del centro abitato. Al centro della proposta c’è un intervento strutturale ritenuto non più rinviabile: vietare l’accesso ai mezzi pesanti lungo la SS1 in direzione Stagno, obbligandoli a deviare verso lo svincolo della Autostrada A12 con transito da Pian di Rota.

Una soluzione che, nelle intenzioni della Lega, permetterebbe di alleggerire il carico di traffico su via Firenze, strada particolarmente esposta al passaggio quotidiano di camion e tir, con ricadute evidenti sia sul piano della sicurezza stradale sia su quello ambientale.

Il tavolo tecnico attivato dal partito sta lavorando su più fronti. Tra i punti all’ordine del giorno figurano l’analisi dettagliata dei volumi di traffico pesante attualmente presenti nella zona, lo studio dei percorsi alternativi più sostenibili e il coordinamento tra i Comuni coinvolti per garantire una segnaletica efficace e una gestione condivisa delle modifiche alla viabilità.

Non solo. Tra le ipotesi in fase di valutazione ci sarebbero anche misure stagionali, con eventuali limitazioni aggiuntive alla circolazione dei mezzi pesanti durante il periodo estivo, quando il traffico aumenta e la presenza di residenti e turisti rende ancora più delicata la gestione della mobilità.

“Il nostro obiettivo è tutelare la salute e la vivibilità dei cittadini di Stagno” – ha dichiarato Laura Petrecca, segretario della Lega di Collesalvetti – “Spostare il traffico pesante fuori dal centro abitato è una priorità che richiede soluzioni concrete e un coordinamento efficace tra gli enti coinvolti”.

Un tema, quello della viabilità a Stagno, che resta al centro del dibattito locale e che, da anni, vede residenti e istituzioni confrontarsi sulla necessità di interventi strutturali per ridurre disagi, inquinamento e rischi legati al traffico intenso.

Stagno, traffico pesante nel mirino: la Lega spinge per deviare i mezzi fuori dal centro