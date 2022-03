Home

Stagno: tre animali morti in 10 metri nel fosso lungo la pista Mancini

29 Marzo 2022

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 29 marzo 2022

A Stagno tre animali morti in 10 metri: un riccio nell’acqua del canale che costeggia la pista ciclabile Ivo Mancini e due piccioni morti sull’argine.

Questo è quello che ci è stato segnalato da un residente di Stagno preoccupato per la morte di tre animali in soli 10 metri. L’uomo ci riferisce anche di aver provato a segnalare il caso alle autorità, ma nel pomeriggio gli uffici di competenza erano tutti chiusi.

E’ un caso effettivamente alquanto strano, che potrebbe anche far pensare sulle cause della morte dei tre animali.

Una volta sul posto abbiamo effettivamente verificato (come si vede dalle immagini allegate) la presenza di tre carcasse.

Se però il primo pensiero è andato all’acqua inquinata come possibile causa della morte, c’è da dire che nelle vicinanze della carcassa del riccio, tra un sacco di spazzatura ed uno pneumatico sguazzava tranquillamente un’anatra. Poco più avanti mamma anatra con i piccoli al seguito percorreva il canale. Noi siamo giornalisti e non chimici, ma dal momento che nel fosso c’è vita sicuramente la morte dei tre animali in 10 metri, anche se strana, non sarà certamente dipesa dall’acqua.

Non volendo limitarci a quanto riferitoci dal residente abbiamo chiamato Arpat riferendo di animali morti di cui uno nell’acqua. Ci hanno risposto che trattandosi di animali è di competenza l’Usl e la polizia Municipale.

Abbiamo chiamato l’Usl e un messaggio preregistrato ci ha comunicato che l’ufficio è aperto la mattina; abbiamo quindi chiamato la polizia municipale di Collesalvetti, ma anche loro di pomeriggio sono chiusi. Siamo andati allora dai carabinieri di Stagno per segnalare la cosa, ma su un cartello all’ingresso c’era scritto dalle 08.00 alle 12.00, oltre tale orario comporre il numero 112.

