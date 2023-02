Home

19 Febbraio 2023

Stagno: ventenne picchiata all’alba, indaga la polizia

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 19 febbraio 2023

Una giovane donna di nazionalità straniera è stata aggredita questa mattina, di domenica 19 febbraio intorno alle 5:30 in una zona nord di Livorno.

Da quanto ricostruito La ragazza, che aveva trascorso la serata in un locale della zona, è sarebbe stata aggredita sulla via Aurelia a Stagno dal suo fidanzato per motivi ancora da chiarire.

Dopo aver ricevuto la chiamata di soccorso, un’ambulanza della Svs e due pattuglie delle forze dell’ordine sono intervenute sul posto.

La giovane è stata trasportata in ospedale e da quanto appreso, avrebbe riportato vari traumi; cranico, addominale e al ginocchio ed avrebbe riportato una prognosi di 40 giorni

Sul caso sta indagando la polizia

