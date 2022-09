Home

Stagno: Via i piccioni da piazza Di Vittorio e pulizia del guano, domani l’intervento

14 Settembre 2022

Sarà installato un impianto dissuasore sonoro

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 14 settembre 2022 – Stagno: Via i piccioni da piazza Di Vittorio e pulizia del guano, domani l’intervento

P.zza Di Vittorio: intervento di allontanamento storni e pulizia straordinaria

Il Comune informa la cittadinanza che a partire da domani, giovedì 15 settembre, sarà eseguito un intervento finalizzato all’allontanamento dei volatili in Piazza Di Vittorio a Stagno.

La prima fase dell’intervento prevede una pulizia preliminare per la rimozione del guano su tutta la piazza (incluse le aree verdi); un trattamento contro le maleodoranze e, infine, con lo scopo di ridurre al minimo la presenza di contaminanti biologici; la disinfezione e la disinfestazione del terreno e del marciapiede circostante.

Si precisa che l’irrorazione dei formulati sarà controllata e diretta a terra per mezzo di lancia, pertanto non sarà necessario adottare alcuna precauzione.

Nella seconda fase invece, si provvederà all’allontanamento incruento dei volatili modesti mediante installazione di un idoneo impianto di dissuasione sonoro. Gli amplificatori, dotati di temporizzatore, saranno posizionati sugli alberi o pali della luce e si attiveranno nella fascia oraria 19.00-22.00 per circa due mesi.

Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le operazioni indicate, per la sola giornata di domani, nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 18.00, sarà istituito il divieto di sosta (con applicazione della rimozione forzata) sull’intera area di Piazza Di Vittorio, sia sulle parti semicircolari laterali, sia sulla strada centrale di collegamento tra Via De Gasperi e Via Pertini.

L’intera procedura è stata condivisa con il Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest.

In caso di pioggia l’intervento sarà rinviato.

