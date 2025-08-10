Home

10 Agosto 2025

Livorno 10 agosto 2025 Stalking, 60enne arrestato a Livorno

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno arrestato un uomo oltre la sessantina di origine straniera da tempo in Italia per il reato di atti persecutori.

I militari sono intervenuti in piena notte presso un’abitazione a seguito di richiesta di soccorso pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale.

Secondo la ricostruzione dei militari, che hanno raccolto la richiesta d’intervento, si è tratta di una dinamica in cui, con sempre maggiore frequenza, l’uomo avrebbe seguito in tutti i suoi spostamenti la vittima facendosi notare anche da terze persone a lei vicine e stazionando spesso, anche per ore, fuori dai luoghi frequentati.

Proprio a causa delle suddette condotte incessanti e sempre più assillanti, è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri, i quali a fronte dell’ennesimo episodio di pedinamento sono intervenuti sorprendendo l’autore della condotta persecutoria e l’hanno arrestato in flagranza di reato.

Espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la casa Circondariale di Livorno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente che, a seguito di udienza presso il Tribunale di Livorno, ha convalidato l’arresto.