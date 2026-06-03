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Stalking condominiale, denunciata una pensionata: rumori, insulti e acqua sui panni

Piombino

3 Giugno 2026

Stalking condominiale, denunciata una pensionata: rumori, insulti e acqua sui panni

Livorno 3 giugno 2026 Stalking condominiale, denunciata una pensionata: rumori, insulti e acqua sui panni

Piombino, denunciata per stalking condominiale: rumori, insulti e molestie ai vicini per mesi

Una lunga serie di comportamenti molesti e persecutori avrebbe trasformato la vita quotidiana di una famiglia residente a Piombino in un vero e proprio incubo. Per questo motivo una donna del posto è stata denunciata dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Livorno con l’accusa di atti persecutori, una fattispecie che in casi come questo viene comunemente definita “stalking condominiale”.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e contrasto al degrado urbano che i militari della Compagnia Carabinieri di Piombino stanno portando avanti in diverse zone della città, con particolare attenzione alle situazioni caratterizzate da comportamenti molesti e vessatori.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda avrebbe avuto origine all’interno di un condominio cittadino, dove una pensionata avrebbe posto in essere nel tempo una serie di condotte ostili nei confronti di una famiglia di origine straniera residente nell’appartamento sottostante.

Tra gli episodi segnalati figurerebbero continui rumori molesti provocati a qualsiasi ora del giorno e della notte, spesso mediante colpi inferti al pavimento con un bastone, oltre al sistematico lancio di acqua sui panni stesi dai vicini. A questo si sarebbero aggiunti insulti e offese, alcune delle quali con contenuti di carattere razzista, rivolte ai componenti del nucleo familiare.

Nonostante i ripetuti tentativi delle persone offese di riportare la situazione alla normalità e gli inviti a interrompere tali comportamenti, la donna avrebbe continuato nelle proprie condotte. In almeno un’occasione si sarebbe reso necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine.

Con il passare del tempo la situazione sarebbe ulteriormente degenerata, spingendo la famiglia a rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Piombino Portovecchio. I militari hanno quindi avviato gli accertamenti raccogliendo dichiarazioni e testimonianze anche da parte di altri condomini, riuscendo a documentare diversi episodi ritenuti rilevanti ai fini investigativi.

Alla luce degli elementi raccolti, la donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria livornese. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’anziana non sarebbe nuova a comportamenti analoghi, che avrebbe manifestato anche nei confronti di precedenti inquilini dello stabile.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, la responsabilità della persona denunciata potrà essere accertata soltanto attraverso una sentenza definitiva di condanna.