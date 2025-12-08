Stalli blu, le vie dove scompariranno. Le novità del Comune sui parcheggi
Stalli blu a Livorno: ecco le vie dove scompariranno e cosa cambia con la nuova Zsc
Importanti novità per la sosta a Livorno: la giunta comunale ha approvato una delibera che riduce in modo significativo gli stalli blu in molte zone della città, mentre vengono rafforzate le Zone a sosta controllata (Zsc), con nuove regole e parcheggi riservati ai residenti.
Le modifiche interesseranno aree molto frequentate come viale della Libertà, Borgo dei Cappuccini, via Roma e via Solferino, ma anche intere zone che negli ultimi anni hanno sofferto la forte pressione dei veicoli provenienti da fuori quartiere.
Perché il Comune elimina gli stalli blu
La decisione nasce dall’analisi economica sui parcometri condotta da Esteem, la società che gestisce la sosta.
Dai dati è emerso che in alcune strade gli incassi erano troppo bassi rispetto ai costi di gestione.
Secondo le stime, la rimozione degli stalli blu comporterà una perdita di circa 11mila euro l’anno, cifra che Palazzo Civico ritiene di poter compensare con “l’aumento degli introiti nelle zone centrali a pagamento”.
L’assessora alla Mobilità, Giovanna Cepparello, ha confermato che non verranno creati nuovi stalli blu:
“Quelli del centro funzionano molto bene e compenseranno le perdite. Possiamo assicurare che non nasceranno nuovi parcheggi a pagamento”.
Via Montebello e via dei Funaioli: scatta la Zsc per i residenti
Uno dei cambiamenti più importanti riguarda via Montebello e via dei Funaioli.
In quest’ultima strada gli stalli blu vengono completamente abrogati, mentre entrambe entrano ufficialmente nella Zsc.
Da ora i parcheggi saranno riservati a:
-
residenti con permesso R
-
residenti con permesso J-Mare
-
veicoli autorizzati
Una scelta motivata dalla funzione strategica delle due vie, dove si concentrano scuole, servizi sanitari e attività che attraggono ogni giorno un elevato numero di veicoli esterni.
Via Marradi: più possibilità di sosta per i residenti
Via Marradi, essendo una strada di confine tra più aree Zsc, è oggetto di una riorganizzazione:
-
Tra via Calzabigi e via Baciocchi: potranno parcheggiare mezzi con permesso K e M
-
Tra via Baciocchi e via Antonio Mangini: sosta consentita ai veicoli con permesso R e M
Ecco le strade dove spariscono gli stalli blu
Gli stalli blu vengono eliminati in numerose vie, molte delle quali resteranno comunque all’interno delle Zsc di riferimento.
Queste le strade interessate:
-
Via Solferino (tra via del Leone e piazza Undici Maggio)
-
Borgo dei Cappuccini (tra via delle Navi e corso Mazzini)
-
Via Vincenzo Malenchini
-
Via della Maddalena
-
Via della Scala
-
Via della Vecchia Casina
-
Via Giovan Battista Quilici
-
Via Crimea
-
Via Vittorio Corcos (esclusa l’area vicino al civico 10)
-
Via Costanzo Ebat
-
Via Renato Martorelli
-
Via Giovanni Del Fantasia
-
Via dei Sette Santi
-
Viale Rosa del Tirreno
-
Piazza Giacomo Matteotti (corsia tra Borgo Cappuccini e via Roma)
-
Via Roma (da piazza Matteotti al civico 180)
-
Via Carlo Pisacane
-
Via Spalato
-
Via Calatafimi (tranne il piazzale vicino a via degli Archi)
-
Viale della Libertà
-
Via dei Funaioli (tra il civico 22 e via Montebello)
Il sistema delle lettere: chi può parcheggiare e dove
La delibera chiarisce anche i contrassegni necessari nelle strade oggetto delle modifiche. Ecco il riepilogo:
-
Lettera S → via Solferino
-
Lettera K → Borgo Cappuccini, Malenchini, Maddalena, Scala, Vecchia Casina, Quilici, Crimea, Corcos
-
Lettera R → Costanzo Ebat, Martorelli, Del Fantasia, Sette Santi, Rosa del Tirreno, Pisacane, Spalato
-
Lettera R e J-Mare → via Calatafimi
-
Lettera F → viale della Libertà
-
Lettere R e J-Mare → via Montebello e via dei Funaioli
-
Lettere K e M → via Marradi (Calzabigi – Baciocchi)
-
Lettere R e M → via Marradi (Baciocchi – Mangini)
Quando entreranno in vigore le novità
Non c’è ancora una data precisa.
L’assessora Cepparello ha spiegato che serviranno:
-
Un’ordinanza dedicata, in arrivo a breve
-
La posa della nuova segnaletica stradale
Solo dopo questi passaggi le modifiche saranno operative.