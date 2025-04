Home

5 Aprile 2025

Stalli blu, sono aumentate le sanzioni per la sosta irregolare

Livorno, 05 aprile 2025 – La legge n. 177/2024 ha apportato alcune modifiche al Codice della Strada, tra cui quella del procedimento sanzionatorio ex art. 7, c. 15.

Ciò comporta significative modifiche (per lo più incrementali) delle sanzioni per il mancato o l’insufficiente pagamento della tariffa prevista per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento (stalli blu).

Queste le nuove regole:

-chi non ha pagato la sosta, pagherà la multa di 42 Euro, maggiorata del pagamento del parcheggio per l’intera giornata;

-chi ha pagato e ha superato il tempo di meno del 10% non pagherà niente;

-chi ha pagato e ha superato il tempo pagato tra il 10% e il 50%, pagherà la multa di 21 Euro, maggiorata del pagamento del parcheggio per l’intera giornata;

-chi ha pagato e ha superato il tempo per più del 50%, pagherà la multa di 42 Euro, maggiorata del pagamento del parcheggio per l’intera giornata.

Per le sanzioni pagate entro 5 giorni rimane la riduzione del 30%.

Ecco alcuni esempi forniti dal Comune:

Esempio 1: non viene pagato il ticket nel parcheggio a pagamento di piazza Unità d’Italia. Viene elevata sanzione di euro 42,00 alla quale si aggiungono euro 41,50 che corrispondono alla tariffa giornaliera del parcheggio, per un totale di euro 83,50, che si riducono a 58,45 se pagati entro 5 giorni.

Esempio 2: non viene pagato il ticket nel parcheggio a pagamento di via di Salviano/piazza Damiano Chiesa. Viene elevata sanzione di euro 42,00 alla quale si aggiungono euro 15,30 che corrispondono alla tariffa giornaliera del parcheggio, per un totale di euro 57,30, che diventano 40,11 se pagati entro 5 giorni.