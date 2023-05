Home

24 Maggio 2023

Stalli blu viale Italia, Confcommercio ringrazia la giunta Salvetti

Livorno 24 maggio 2023

“L’ordinanza che rende nuovamente gratuiti i 320 stalli sul viale Italia permetterà alle numerose attività della zona di operare con maggiore serenità, all’inizio di una stagione che per adesso ha visto molta pioggia”.

Il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli ha scritto di suo pugno al sindaco Salvetti e all’assessora Cepparello per ringraziare dell’ascolto che l’amministrazione ha dedicato alle motivazioni delle categorie coinvolte: imprenditori di stabilimenti balneari, pubblici esercizi, attività commerciali, che riportavano a loro volta le lamentele degli avventori, costretti a una spesa per il parcheggio che si sarebbe aggiunta a quella per una giornata al mare.

“Questa vicenda si chiude con soddisfazione di imprenditori, cittadini e famiglie. Ricordiamo che un piano della sosta ben strutturato può migliorare l’accessibilità alle attività commerciali, alle strutture pubbliche e ai luoghi di interesse, ristabilendo condizioni di concorrenza più eque tra le attività commerciali, facilitando la vita quotidiana e riducendo la congestione del traffico.

Per questo abbiamo chiesto un incontro in cui attendiamo di conoscere le prossime scadenze con la Tirrenica Mobilità (con riferimento soprattutto agli stalli del centro città), e in cui vorremmo spiegare le ultime problematiche riscontrate dagli imprenditori, anche proponendo soluzioni. Ci viene infatti segnalata giornalmente la difficoltà dei titolari e dei dipendenti delle attività commerciali del centro, alle prese con il pagamento molto oneroso di parcheggio negli stalli blu. Chiederemo al Comune di affrontare caso per caso queste difficoltà, e di prendere in esame eventuali abbonamenti mensili o accessi facilitati per chi lavora in centro” conclude Pieragnoli.

