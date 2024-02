Home

Cronaca

Aree pubbliche

Stalli rosa nei pressi degli asili, 18 nuovi stalli in vigore da lunedì. Ecco dove sono

Aree pubbliche

3 Febbraio 2024

Stalli rosa nei pressi degli asili, 18 nuovi stalli in vigore da lunedì. Ecco dove sono

Entreranno in vigore lunedì 5 febbraio 18 nuovi stalli rosa presso gli asili nido della città

Livorno, 3 febbraio 2024 – Stalli rosa nei pressi degli asili, 18 nuovi stalli in vigore da lunedì

Entreranno in vigore lunedì 5 febbraio 18 nuovi stalli rosa che l’Amministrazione comunale ha voluto predisporre nei pressi degli asili nido della città (sia i nidi comunali sia quelli convenzionati).

La sosta in questi stalli, gratuita, è riservata ai veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni. Occorre esibire sul cruscotto del veicolo l’apposito tagliando, che è possibile ottenere gratuitamente tramite la piattaforma online dell’ufficio Mobilità del Comune di Livorno (https://permessiztlzsc.comune.livorno.it/).

“Una misura per rendere un po’ più semplice la routine quotidiana dei genitori con figli piccoli”, dichiara l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello.

Mentre precedentemente gli stalli rosa erano equiparati a semplici “posti di cortesia”, con la nuova normativa nazionale, subito recepita dal Comune di Livorno nel 2022, gli stalli rosa sono stati assimilati agli stalli per disabili: quindi strisce gialle (che significa spazi riservati 24 ore su 24), sosta gratuita per le persone autorizzate e sanzioni per chi vi sosta senza averne titolo. Un simbolo rosa, inserito sia nella segnaletica orizzontale sia in quella verticale, rende riconoscibili questo spazi.

Questo l’elenco dei nuovi stalli rosa e delle relative strutture scolastiche:

nido Zero Tre in viale Ugo Foscolo in prossimità del civico 64

Presso nido Baby Garden in via San Matteo in prossimità del civico 33

Scuola volano in via Fratelli Gigli in prossimità del civico 4

Nido Colibrì in via Tito Speri nel tratto opposto rispetto al civico 1

Presso Nido casa del re in via della Bastia in prossimità del civico 63 (nido Casa del Re);

via della Cinta Esterna, nel primo spazio di sosta dell’area di parcheggio sottostante il ponte di S. Trinita, adiacente la corsia d’uscita del Varco Fortezza;

Nido Alveare via del Casino nel tratto opposto rispetto al civico 13

Presso nido delle meraviglie in via del Bosco in prossimità del civico 17

nido Mondo Infanzia Blu via Adriano Cecioni in prossimità del civico 8

Ludonido via degli Scarronzoni in prossimità del civico 16

nido il satellite in via Ersilio Michel nel tratto opposto rispetto al civico 4 (nido Il Satellite);

presso nido Pimpirullin via della Scopaia nel tratto opposto rispetto al civico 54

nido Il Giardino di Sara e seggi Scuole Corridi due spazi rosa contigui in via del Vecchio Lazzeretto in prossimità del civico 28

Nido limoncino in via della Valle Benedetta nel tratto opposto rispetto al civico 120 (nido Limoncino);

asilo nido in via Costanza nel lato nord dell’area di parcheggio situata in prossimità del civico 18 di via Haiphong (asilo nido);

nido Chicchirillò via Carlo Lorenzini all’interno della risega adiacente il civico 47

presso nido girasoli viale Guglielmo Marconi nel tratto opposto rispetto al civico 75

Sono tre i nidi per i quali non sono stati realizzati gli stalli rosa:

presso il nido di via Fiera di Sant’Antonino causa lavori in corso,

il nido Aquilone di via San Carlo in quanto i genitori possono entrare nella struttura e quindi non serve un posto dedicato all’esterno

presso il nido C’era due volte di via delle Sorgenti in quanto attualmente manca lo spazio e occorrerà fare prima alcune modifiche.

In questo primo lotto di nuove realizzazioni, come si può leggere in elenco, anche uno stallo rosa presso il parcheggio sotto il ponte di Santa Trinita, nei pressi della Fortezza Vecchia.

Con i prossimi lotti, l’Amministrazione comunale ha infatti intenzione di realizzare altri stalli rosa gratuiti vicino a strutture sanitarie, uffici comunali, aree commerciali e parchi che ne sono sprovvisti.

L’Amministrazione comunale ricorda che ai titolari di permessi rosa è consentita la sosta negli specifici stalli rosa istituiti presso qualsiasi Comune, nonché il transito nelle Ztl per la sosta negli stalli rosa ivi ubicati.

Ai titolari dei permessi rosa rilasciati da altri Comuni è quindi consentita la sosta negli stalli rosa istituiti dal Comune di Livorno, così come è consentito l’accesso alle Ztl di Livorno previa richiesta di inserimento gratuito della targa nella Lista Bianca Temporanea, sempre tramite la piattaforma online .

Un aspetto importante per le famiglie livornesi riguarda la possibilità temporanea di parcheggiare gratuitamente nelle Zone a Sosta Controllata (quelle con la lettera), al di fuori degli stalli blu. Tale possibilità resterà in vigore fino a quando non sarà stato realizzato un numero congruo di stalli rosa sul territorio cittadino

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin