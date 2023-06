Home

4 Giugno 2023

Stampanti, televisore e tanta plastica tra Stagno e Livorno, Mr. Greenn raccoglie 9 chili di rifiuti

Livorno 4 giugno 2023

Francesco, noto come Mr Green, è un ecologista appassionato che dedica il suo tempo libero alla cura dell’ambiente, eliminando la plastica e altri rifiuti dai luoghi verdi della città. Con la sua bicicletta dotata di un carretto appositamente creato, Mr Green si muove per le strade, raccogliendo i sacchi di rifiuti abbandonati lungo il percorso.

L’altro giorno, Mr Green si è diretto verso lo stagno, un luogo in cui aveva già notato dei sacchi lasciati incautamente con plastica sparsa attorno a un alberello, proprio di fronte al luogo in cui Giorgio Gori, il sindaco, si incontra spesso. Senza esitazione, ha raccolto tutto in un sacco e si è recato all’isola ecologica al Picchianti per smaltire correttamente i rifiuti.

Dopo aver eliminato il primo sacco, Mr Green è tornato indietro lungo la strada che lo aveva condotto all’isola ecologica. Durante il tragitto, ha notato un’area dove l’erba era stata falciata di recente, ma purtroppo era costellata di plastica abbandonata. Con pazienza, ha preso le sue pinze acchiapparifiuti e ha iniziato a riempire un secondo sacco. Era incredibile quanto rifiuto riuscisse a raccogliere.

Ma la giornata di Mr Green non si è conclusa qui. Durante un’ultima visita alla “Cuccia nel Bosco”, un rifugio per cani del comune, ha scoperto un televisore e tre stampanti abbandonate. Nonostante il peso aggiuntivo, ha deciso di caricarle sul suo carretto insieme al sacco precedentemente riempito. Si è quindi diretto all’isola ecologica e ha scaricato tutto in modo corretto.

In sole quattro ore, Mr Green è riuscito a rimuovere oltre 9 chili di rifiuti, dimostrando il suo impegno incrollabile per la salvaguardia dell’ambiente. Le sue azioni sono un esempio per tutti noi, ispirandoci a fare la nostra parte per mantenere pulito e sano il nostro pianeta.

