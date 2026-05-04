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Stangata benzina, Livorno tra le città più care: prezzi da autostrada anche in città

Cronaca

4 Maggio 2026

Stangata benzina, Livorno tra le città più care: prezzi da autostrada anche in città

Livorno 4 maggio 2026 Stangata benzina, Livorno tra le città più care: prezzi da autostrada anche in città

Caro carburanti, la verde a Livorno sfiora i 2 euro al litro: rincari record e effetti a catena sull’economia

Livorno torna a fare i conti con il caro carburanti e lo fa con numeri che preoccupano cittadini e imprese. Se il 1° maggio la benzina verde nei distributori più economici della città si attestava intorno a 1,719 euro al litro, nel giro di pochi giorni la situazione è cambiata drasticamente: il tre maggio infatti il prezzo self service dei distributori in città arriva fino a 1,968 euro per la benzina e supera i 2 euro per il diesel, toccando quota 2,059.

Un aumento repentino che si inserisce in un quadro nazionale già critico. Secondo i dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il 3 maggio 2026, il costo medio in Italia è di 1,890 euro/l per la benzina e 2,047 euro/l per il gasolio sulla rete ordinaria, con punte ancora più alte in autostrada. Ma a Livorno il dato locale appare ancora più allarmante: i prezzi dei distributori cittadini, si avvicinano o addirittura superano quelli autostradali.

A pesare sui rincari è anche la recente riduzione del taglio delle accise, che secondo le associazioni dei consumatori ha innescato una vera e propria “stangata” per gli automobilisti, soprattutto in concomitanza con il rientro dal ponte del 1° maggio. Un pieno oggi può costare fino a 5 euro in più rispetto a pochi giorni fa, con un impatto immediato sui bilanci delle famiglie.

Ma il problema non si ferma al distributore. Il caro carburanti rischia infatti di generare un effetto domino su tutta l’economia. L’aumento dei costi di trasporto incide direttamente sulla logistica e sulla distribuzione delle merci, con conseguenti rincari sui prezzi al consumo. Settori chiave come l’alimentare, la grande distribuzione e l’e-commerce sono tra i più esposti.

Non solo: il petrolio è alla base di numerosi processi industriali. L’aumento del costo dei carburanti si riflette anche sulle materie prime derivate, come le plastiche, gli imballaggi e numerosi prodotti di uso quotidiano. Un incremento che rischia di colpire l’intera filiera produttiva, dalle aziende manifatturiere fino al consumatore finale.

Le critiche si concentrano anche sull’efficacia delle misure adottate a livello nazionale. Secondo diverse associazioni, gli interventi del governo non sarebbero sufficienti a contenere l’impatto dei rincari, mentre si continua a discutere sulla mancata tassazione degli extraprofitti legati al settore energetico.

Intanto, a Livorno, cittadini e lavoratori iniziano a fare i conti con una nuova realtà: spostarsi costa di più, lavorare costa di più, vivere costa di più. E la sensazione diffusa è che il picco non sia ancora stato raggiunto.

Il foto di copertina i prezzi di aluni distributori cittadini il 3 maggio 2026, sotto la media dei prezzi in autostrada rilasciata dal Ministero riferita al 3 maggio 2026