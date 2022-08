Home

Star Wars in Fortezza Vecchia per il Livorno Music Festival

30 Agosto 2022

Star Wars in Fortezza Vecchia per il Livorno Music Festival

Livorno 30 agosto 2022 – Mercoledì 31 agosto ore 21 in Fortezza Vecchia STAR WARS, un concerto all’insegna dei grandi classici nord americani del mondo dell’opera, del musical e del cinema, con le famosissime musiche del Porgy And Bess di Gershwin e di West Side Story di Bernstein che si conclude con Guerre Stellari di John Williams trascritte per la formazione di pianoforte a quattro mani dello straordinario e affermato Duo Vivid composto dal pianista coreano Chong Park e dalla pianista giapponese Chiharu Aizawa.

INFO E BIGLIETTERIA PER I CONCERTI

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle vigenti disposizioni Covid-19.

I concerti in Fortezza Vecchia si svolgeranno all’aperto, in caso di maltempo si svolgeranno nei locali all’interno della Fortezza. I concerti al Museo di Storia Naturale si svolgeranno in Sala del Mare.

Invitiamo a visitare il nostro sito www.livornomusicfestival.com per mantenersi informati su programmi e informazioni.

Ingresso unico fino ad esaurimento fino ad esaurimento posti; saranno disponibili posti a sedere non numerati.

LA PRENOTAZIONE È CONSIGLIATA e si può effettuare tutti i giorni dalle ore 9 alle 17 via e-mail a promozionelivornomusicfestival@gmail.com oppure tramite messaggio Whatsapp o SMS al numero 3279344731 scrivendo nome, cognome, recapito telefonico ed e-mail dei partecipanti.

In caso di rinuncia dei posti prenotati, si raccomanda di comunicarlo.

COSTO DEI BIGLIETTI PER I CONCERTI

€ 10: posto unico non assegnato

€ 0,50: ridotto artisti e studenti del LMF

Ingresso gratuito: under 12

Biglietti con convenzione per gli eventi in Fortezza Vecchia:

€ 10: concerto ore 21:00 con possibilità di apericena a € 9 al bar della Fortezza

€ 10: concerto all’Alba ore 6:30 con possibilità di colazione a € 2 al bar della Fortezza

I biglietti si possono acquistare il giorno stesso nel luogo dell’evento:

dalle ore 19:30 per i concerti in Fortezza Vecchia

LOCATION CONCERTI

Fortezza Vecchia Piazzale dei Marmi, 57126 Livorno





