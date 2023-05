Home

“Startup Livornine 2030”, sport, vita di comunità e sostenibilità le tematiche vincenti

23 Maggio 2023

Annunciati i vincitori della II edizione della Call “Startup Livornine 2030”

Sport, vita di comunità e sostenibilità le tematiche vincenti

Livorno, 23 maggio 2023

Sono stati annunciati questa mattina i vincitori della seconda edizione della Call “Startup Livornine 2030”, organizzata e promossa dall’ATI Polo per l’Innovazione Urbana nell’ambito del servizio di animazione e sostegno all’innovazione che il Comune di Livorno ha affidato al raggruppamento di quattro imprese: Simurg Ricerche (capofila), Innolabs, DaxoLab e Promo PA Fondazione.

La call ha come obiettivo la selezione di idee innovative per favorire la nascita e lo sviluppo di startup, attraverso l’erogazione di servizi di incubazione ed accelerazione al fine di rafforzare il sistema imprenditoriale livornese.

Dopo un’attenta valutazione dei progetti pervenuti, la giuria ha deciso che le tre idee vincitrici dell’edizione 2022-2023 sono:

1. Foro – piattaforma web dove gli utenti possono interagire in modo organizzato per ogni ruolo con chiarezza, risparmiando tempo e creando una community per coinvolgere tutto il condominio.

2. Sportfellas – social network funzionale che permette la coesione e l’inclusione di tutti gli attori del mondo sportivo in modo da creare aggregazione; al suo interno si può trovare qualsiasi soggetto intento ad

operare nel settore sportivo.

3. Rentables – startup che offre una soluzione innovativa per favorire l’economia circolare e il second hand. La piattaforma è stata progettata per permettere ai privati di prendere o dare a noleggio oggetti di ogni tipo, in modo facile, veloce e sicuro, utilizzandoli solo per il tempo che servono, risparmiando denaro e riducendo l’impatto ambientale, un contributo alla sostenibilità del pianeta.

Alla conferenza stampa, organizzata a Palazzo Comunale, erano presenti Gianfranco Simoncini assessore al Lavoro e Sviluppo Economico del Comune di Livorno, l’assessora all’Innovazione e Università del Comune di Livorno Barbara Bonciani e Darya Majidi, CEO di DaxoLab. Intervenuti anche i rappresentanti delle startup risultate vincitrici.

“È un piacere per me presentare i progetti vincitori della seconda edizione della Call ‘Startup Livornine 2030’ – ha dichiarato l’assessore Simoncini. -; un’edizione che, sulla scia dell’ottima riuscita della precedente, evidenzia ancora una volta quanto la creazione di nuova occupazione e lo sviluppo di settori all’avanguardia passi anche dal sostegno di attività innovative, che credono nell’introduzione di fattori nuovi.

Ecco perché il Comune ha deciso di sostenere il Progetto Livornine2030, progetto che si aggiunge alle iniziative che l’Amministrazione sta portando avanti fin dal suo insediamento per favorire la micro innovazione, che ha visto mettere a disposizione circa 670mila euro a favore dell’innovazione nella nostra città, e che in autunno vedrà il nuovo bando a favore dei progetti di micro innovazione sperando che alle 128 imprese che abbiamo finanziato in questi anni se ne possano aggiungere altre.

Complimenti ai progetti vincitori della Call ed un grazie all’organizzazione di questa interessante iniziativa, che spero possa presto portare frutti alla nostra città”.

“È fondamentale oggi creare collegamenti fra quelle che sono le idee innovative e le possibili ricadute sul tessuto economico e occupazionale di Livorno – ha affermato l’assessora Bonciani -.

La nostra città è da sempre fucina di idee imprenditoriali nuove ed originali e grazie ad iniziative come quella di oggi, cerchiamo di creare sinergie tra ricerca, idee innovative e mondo imprenditoriale ai fini dell’innovazione e della competitività del nostro territorio”.

Una seconda edizione dunque all’insegna dell’innovazione, con idee e progetti a disposizione della comunità, le cui attività di formazione, come previsto nel bando, partiranno a fine mese e proseguiranno nei mesi di giugno e luglio 2023.

“Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità delle proposte ricevute e dallo spirito con le quali sono state elaborate e presentate per il secondo anno consecutivo – ha affermato la CEO di Daxolab Darya Majidi -.

Adesso entreremo nella fase più operativa del progetto, dove ad azioni formative affiancheremo attività laboratoriali di coaching e mentoring personalizzato.

Supportare lo sviluppo di un’idea a trasformarsi in una impresa crea valore non solo all’impresa ma alla comunità tutta. Complimenti ai progetti selezionati e grazie al comitato di selezione per il lavoro svolto”.