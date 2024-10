Home

Cronaca

19 Ottobre 2024

Stasera un rave a Palazzo Grande (Ex Cinema)?

Livorno, 19 ottobre 2024 – Stasera un rave a Palazzo Grande (Ex Cinema)? E’ quanto sembrerebbe emergere da quanto accaduto stamattina nel corso della manifestazione organizzata da Azione Livorno Antifascista contro il ddl 1660.

Alcuni manifestanti avrebbero infatti sfondato i cancelli dell’ex cinema Grande e sono entrati nei locali dove stanno allestendo la futura discoteca di Gonnelli.

Sembra che siano stati portati su dei generatori e ci sia la volontà di organizzare una festa/rave party stasera (con cena) per poi lasciare i locali domenica.

La voce non è confermata, come non è chiaro come decideranno di agire le forze dell’ordine di fronte a questa decisione degli occupanti