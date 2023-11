Home

Provincia

20 Novembre 2023

Rosignano (Livorno) 20 novembre 2023 – Stato dei cimiteri comunali a Rosignano, Scarascia (FdI) ne chiede conto all’Amministrazione

“Il momento della separazione definitiva da un proprio congiunto è, per tutti, particolarmente doloroso e merita la massima considerazione da parte della Amministrazione – che rappresenta politicamente la nostra Comunità territoriale – affinché al dolore non si aggiungano ulteriori problematiche, riconducibili ad inefficienze della burocrazia ovvero a vere e proprie carenze dei servizi cimiteriali.

Nel tempo ci sono state rappresentate numerose criticità che riguardano il complesso di servizi e supporti che dovrebbero essere offerti alle famiglie in lutto evitando che il collocamento del proprio congiunto nella definitiva dimora diventi, per loro e per gli addetti ai lavori (agenzie funebri e operatori cimiteriale), un vero e proprio slalom tra ritardi, assenze e mancanza di loculi”.

E’ quanto dichiara il consigliere comunale (FdI) Stefano Scarascia che prosegue:

“Le segnalazioni, che si sono intensificate negli ultimi tempi, inducono Fratelli d’Italia a raccoglierne i motivi ed a presentare il presente atto.

I diversi cimiteri del vasto territorio comunale presentano situazioni leggermente diverse tra loro, ma è a nostro avviso corretto porre la questione nel suo insieme in quanto le problematiche riguardano tutti i siti. Queste alcune delle situazioni che ci sono state rappresentate:

insufficienza cronica del personale addetto ai seppellimenti, tanto che è sovente necessario il supporto del personale delle agenzie, che non dovrebbe avvenire;

mancanza di loculi/tombe, che limita fortemente la scelta delle famiglie;

gravi ritardi nelle procedure di recupero delle concessioni scadute, che consentirebbe un’ampia disponibilità di posti;

la camera mortuaria del cimitero di Rosignano Marittimo versa in condizioni di grave degrado, il che è tanto più grave in quanto è il luogo – ovviamente – più frequentato del camposanto;

gli uffici hanno orari di apertura limitati ed insufficienti per le necessità delle famiglie e degli operatori aggiungendo disagio in momenti già molto difficili.

Aggiungiamo, anche se è argomento ormai più volte ripetuto, che lo stato di generale incuria – se non di degrado – dei nostri cimiteri è ormai giunto al punto di meritare un intervento integrale e razionalmente programmato.

Ci risulta, e ne chiediamo conferma, che le tariffe non vengono aggiornate ormai da molti anni, questo potrebbe anche essere un dato positivo, ma temiamo che tale situazione sia anche una delle cause di molte delle carenze descritte poiché inevitabilmente porta a dedicare somme insufficienti al settore cimiteriale.

Ogni esigenza richiede anche risorse oltre ad attenzione e buongoverno, se l’Amministrazione ritiene di tenere le tariffe ferme noi applaudiamo, ma deve poi trovare risorse adeguate magari distogliendole da altre iniziative; e qui l’elenco sarebbe lungo (esempio: i milioni che si spendono per sostenere Armunia)”.

A seguito di quanto finora esposto, – conclude Scarascia- ho espressamente chiesto al Consiglio Comunale

Fratelli d’Italia, per quanto sopra premesso chiede al Consiglio Comunale di effettuare una urgente ricognizione complessiva dei siti cimiteriali del Comune individuando le maggiori criticità presenti; provvedere ad individuare le somme necessarie al ripristino del decoro ed al miglioramento dei servizi e

a presentare al Consiglio Comunale idonea variazione di bilancio necessaria per procedere senza ritardo all’affidamento delle opere ormai indifferibili.

