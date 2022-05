Stato di agitazione dei dipendenti del Comune di Collesalvetti, Rsu e sindacati chiedono al Prefetto un tentativo di conciliazione

Dopo l’accordo tra le organizzazioni sindacali e il Presidente delle delegazione trattante di parte pubblica, sottoscritto nell’incontro tenutosi in prefettura in data 21.12.2021, l’Amministrazione Comunale ha inoltrato la richiesta di parere alla Corte dei Conti in merito alla necessità di decurtare il fondo per la contrattazione decentrata, come suggerito dal consulente tecnico incaricato dall’Amministrazione. La Corte dei Conti, con deliberazione n. 40 del 21.03.2022 ha dato risposta al quesito dichiarandolo inammissibile sotto il profilo oggettivo, e specificamente motivando che “il parere richiesto andrebbe ad incidere su fatti gestori che hanno avuto già attuazione ed esplicato effetti, rimettendo in discussione, con l’avallo di questa Sezione, scelte discrezionali già effettuate”, dichiarando inoltre che “sussistono dubbi anche in merito alla circostanza che il quesito verta su materia di contabilità pubblica, in quanto non viene in discussione il corretto ambito applicativo di norme di contabilità pubblica o di coordinamento della finanza pubblica, bensì l’adozione di atti gestori relativi alla definizione e quantificazione del fondo del salario accessorio del personale non dirigente che vede nell’Aran prima e nel giudice ordinario dopo i soggetti competenti a risolvere eventuali profili di criticità”.