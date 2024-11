Home

Provincia

Collesalvetti

Stato di agitazione nella logistica livornese: sicurezza e giungla di appalti al centro della protesta USB

Collesalvetti

2 Novembre 2024

Stato di agitazione nella logistica livornese: sicurezza e giungla di appalti al centro della protesta USB

Livorno 2 novembre 2024 Stato di agitazione nella logistica livornese: sicurezza e giungla di appalti al centro della protesta USB

A Livorno, il sindacato USB ha dichiarato uno stato di agitazione e ha indetto uno sciopero per lunedì mattina presso gli stabilimenti di logistica a Guasticce e Collesalvetti. L’assemblea sindacale, che inizierà alle 9, intende richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro, specialmente in merito alla sicurezza e alla gestione frammentata di appalti e subappalti.

USB denuncia che l’ambiente lavorativo è diventato una “giungla di appalti”, con un proliferare di imprese che gestiscono parti diverse delle attività logistiche. Secondo il sindacato, questa situazione di frammentazione complica la gestione dei rischi e riduce le responsabilità dirette, mettendo a rischio i lavoratori. A riprova delle loro preoccupazioni, USB riporta due recenti infortuni: “uno a ottobre, dove un lavoratore ha subito una grave lesione a una falange, e un altro il 31 ottobre .In Entrambi gli incidenti, il sindacato denuncia “la gestione dell’infortunio”

Il sindacato inotlre dichiara che alcuni lavoratori sarebbero “stati “invitati” a dare le dimissioni “volontarie” dalla società che dovrebbe essere l’unico soggetto ad avere il contratto di appalto per passare ad altra società che prenderà servizio all’interno dei capannoni”.

Di fronte a tutto ciò USB, che al momento conta tre rappresentanti sindacali RSU, ha deciso di aprire lo stato di agitazione sindacale e per lunedì mattina ha messo in campo un primo momento di lotta con un’assemblea in sciopero