Stato Skate Park, BL presenta interpellanza

6 Febbraio 2026

Livorno 6 febbraio 2026 Stato Skate Park, BL presenta interpellanza

Le immagini che pubblichiamo sono state fornite da Buongiorno Livorno, forza politica di opposizione presente in Consiglio comunale a Livorno, e mostrano lo stato attuale dello skate park cittadino a poco più di un anno dalla sua inaugurazione.

Secondo quanto riportato dalla stessa Buongiorno Livorno, le fotografie sarebbero state scattate nel corso di un sopralluogo effettuato il tre febbraio.

Il gruppo consiliare ha annunciato di aver depositato un’interpellanza per chiedere chiarimenti all’amministrazione comunale, domandando se i lavori possano dirsi formalmente conclusi, se vi sia stata la consegna ufficiale dell’opera da parte dell’impresa e quale sia l’attuale modalità di gestione dell’impianto.

“Un’opera attesa da anni e inaugurata appena un anno fa non può presentarsi in queste condizioni”, si legge nella nota diffusa dal gruppo di opposizione.