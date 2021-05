Home

Stazione ecologica, domato l’incendio di rifiuti ingombranti

9 Maggio 2021

Livorno 9 maggio 2021

Domato l’incendio di rifiuti ingombranti

Vigili del Fuoco e operatori AAMPS spengono in poco tempo le fiamme propagate all’interno del Centro di raccolta “Picchianti”. Sul posto anche i tecnici della Protezione Civile del Comune di Livorno. Il servizio di raccolta degli ingombranti programmato per domani avverrà regolarmente.

AAMPS informa che in data odierna domenica 09/05/2021, alle ore 13.50, tre operatori in servizio all’interno dell’area industriale in via dell’Artigianato 32 si sono accorti che del fumo fuoriusciva da un cumulo di rifiuti ingombranti (mobilio, materassi, divani) stoccati all’interno di una “baia” di cemento a loro dedicati nel centro di raccolta loc. “Picchianti”.

Come previsto dalla procedura di sicurezza hanno immediatamente srotolato le manichette del sistema anti-incendio dirigendo due getti d’acqua sul cumulo di materiale. Al contempo sono stati chiamati i Vigili del Fuoco arrivati sul posto in pochi minuti.

Ne è seguita l’attività di spegnimento delle fiamme che si erano nel frattempo propagate senza però mai destare pericolo per le persone.

Alle ore 15.45 i Vigili del Fuoco hanno annunciato che le fiamme erano state domate.

Facciamo presente che, nell’occasione, AAMPS ha messo a disposizione dei Vigili del Fuoco n. 3 mezzi multibenna per la movimentazione dei rifiuti e il successivo accatastamento.

Sul posto erano presenti Raphael Rossi, Amministratore Unico, Raffaele Alessandri, Direttore Generale con i responsabili della sicurezza e dell’area impiantistica. Accorso sul posto per monitorare la situazione anche Lorenzo Lazzerini, responsabile della Protezione Civile del Comune di Livorno.

“Fin da subito – ha commentato Rossi – ci adopereremo per comprendere le cause di un evento che non si era mai verificato mettendoci a completa disposizione dei Vigili del Fuoco che, insieme ai nostri dipendenti, ringrazio infinitamente per quanto fatto”.

AAMPS aggiunge che il servizio di raccolta degli ingombranti in programma domani verrà regolarmente erogato.

