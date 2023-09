Home

Cronaca

Stazione, la Polfer arresta 34enne per rapina

Cronaca

18 Settembre 2023

Stazione, la Polfer arresta 34enne per rapina

Livorno 18 settembre 2023

Giovedì 14 settembre, durante il regolare servizio di vigilanza, gli agenti Polfer di Livorno hanno arrestato pe rapina un cittadino italiano 34enne.

Verso le ore 16. 15 il giovane veniva notato da una cittadina mentre era intento a spaccare il vetro di uno spogliatoio di un fabbricato interno alla stazione ferroviaria di Livorno Centrale; gli agenti – allertati dalla testimone – intervenivano prontamente, ma il ladro alla loro vista si dava alla fuga verso il centro cittadino, scavalcando la recinzione ferroviaria; senza perderlo di vista, gli operatori lo inseguivano riuscendo a raggiungerlo all’incrocio tra Via Bengasi e Via Baroni. Il giovane a questo punto reagiva con violenza, colpendo i poliziotti con calci e pugni, ma gli agenti riuscivano a bloccarlo definitivamente, arresto e metterlo a disposizione della AG che ne disponeva la collocazione agli arresti in Viareggio (LU), presso la propria abitazione.

In data odierna l’arresto è stato convalidato dal GIP.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin